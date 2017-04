Atriz é pedida em casamento durante salto de paraquedas

A atriz Milena Toscano, de 33 anos, foi pedida em casamento por seu namorado, o empresário Pedro Ozores, de uma forma bastante diferente: durante um salto de paraquedas.

Pedro, seu companheiro há três anos e três meses, é profissional no esporte radical, com mais de 250 saltos realizados, e levou a amada para os céus para fazer o pedido. O registro do momento foi postado por ambos em suas redes sociais.

💍Sim! Mil vezes sim! Dividir o resto da minha vida com você! @pereozores 💍👰🏻 Uma publicação compartilhada por Milena Toscano (@milenatoscano) em Abr 22, 2017 às 2:31 PDT

Com participações em novelas da TV Globo como Malhação, Caminho das Índias e Araguaia, em 2016, Milena Toscano foi para a Record TV, onde trabalhou em "Escrava Mãe" e, atualmente, integra o elenco de "O Rico e o Lázaro".