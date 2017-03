Atrações nacionais, gringas e regionais formam a 19ª edição do Festival Bananada

Mano Brown, Os Mu_tantes, Karol Conka, Scalene e Tulipa Ruiz estão entre as atrações do line-up completo da 19ª edição do Festival Bananada, um dos mais importantes da música independente do País. Os novos nomes foram divulgados ontem em coletiva de imprensa no Salão de Eventos do Grupo Jaime Câmara e se juntam aos já anunciados, como Maria Gadú e Céu. O festival...