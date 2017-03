Atores norte-americanos são impedidos de embarcar para o Brasil

O plano era conhecer o Carnaval brasileiro, mas os atores Matt McGorry e Jack Falahee, do elenco de "How to Get Away with Murder", foram barrados ainda no aeroporto americano. Eles esqueceram que precisavam de um visto para entrar no país.

Os intérpretes de Asher e Connor, respectivamente, acompanhavam Alfred Enoch, também da série de Shonda Rhimes. Como este é filho de brasileira, pôde entrar no Brasil e curtir os desfiles das escolas de samba do Rio, na Sapucaí.

"Era uma vez (no dia em que esta foto foi tirada), Alfie, Jack e eu iríamos pegar um avião para o Brasil para o Carnaval. Jack e eu, sendo cidadãos dos Estados Unidos inteligentes que somos, não percebemos que precisávamos de visto, até o momento em que tentamos fazer check-in no aeroporto" escreveu McGorry.

O relato bem-humorado acompanhava uma foto dele e de Falahee na Costa Rica, para onde acabaram indo após o imprevisto.