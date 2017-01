Atores lamentam perda de parente de 14 anos em explosão de lancha

A ex-garota do Zodíaco do Planeta Xuxa, Giselle Prattes, usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (11) para comentar uma tragédia que ocorreu com o sobrinho Diego Saar Bregolato.

A embarcação em que ele estava estava explodiu, deixando-o com 70% do corpo queimado. Diego chegou a ser transferido para o Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, mas não sobreviveu.

Giselle disse que a vida era um sopro e que o céu ficaria mais bonito com a presença de Diego. Nicolas também usou a rede social para desabafar sobre a perda. "Te amarei , sempre", escreveu o ator de 19 anos, em uma foto de infância na qual aparece com o primo.

"O que eu aprendi nos últimos 4 dias: a vida é um sopro (vc já deve ter escutado isso, mas acredite). Ela não parece justa. Nem tudo está dentro de nosso entendimento. Cabe apenas aceitar. O AMOR MOVE PAREDES. Vivi no dia de hoje, uma das maiores manifestações de AMOR coletivo. Os amigos são para sempre!! E eles aparecem de todos os lugares quando você precisa. Eu não sei administrar meu tempo. Posso aproveitar muito mais as pessoas que eu AMO. Vou tentar não dormir brigado com pessoas que são importantes na minha vida. Arrependimento deve ser pior do que não ter a razão! Vou abraçar e beijar sempre como se fosse a última vez. As pessoas erram muito no julgamento. E nem deveriam julgar (isso me inclui). Existem ANJOS em nossos caminhos. Todos os dias eles estão conosco. Nos dias mais difíceis, quando o fardo está pesado, aparecem MUITOS outros. Obrigado a todos que fizeram esse momento ser menos difícil. Nossa capacidade de entender assuntos desconhecidos é superada em minutos, quando realmente precisamos de uma solução. Realmente amamos nossos filhos acima de nós mesmos (e para entender isso de verdade, temos que ser pais). Não vale se privar de coisas que te fazem feliz. Mesmo que seja para seu futuro. Você pode não chegar lá (mas se chegar, se preocupe com a saude sim!). Temos muitos professores de 8, 10 e até 15 anos de idade. Nos deram aulas de respeito, integração, união, amor, sentimento e pureza - Diego Saar Bregolato, aprendi mais com você na sua passagem, do que na nossa convivência. Obrigado por tudo que você nos proporcionou. Luv. Hoje o céu ficou mais bonito. Descanse em paz!"