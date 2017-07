Ator remete à obra de Shakespeare em monólogo no Teatro Sesc

O Coletivo Irmãos Guimarães apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo Hamlet: Processo de Revelação. O trabalho propõe uma adaptação radical: um ator em cena, o próprio dramaturgo, Emanuel Aragão, tenta reconstruir a narrativa de Shakespeare em um diálogo direto e aberto com a plateia. Busca resposta a uma pergunta fundamental: é possível que, na cena, o ator ou performer passe, de fato, a trajetória da personagem? A companhia é baseada no Distrito Federal. Preço: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.