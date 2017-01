Ator morre ao ser atingido no peito por armas de fogo durante a gravação de videoclipe na Austrália

Um ator morreu ao ser acidentalmente baleado no peito por armas de fogo durante a gravação de um videoclipe da banda de hip hop Bliss N Eso, em Brisbane, na Austrália. Membros da equipe de filmagem tentaram ressuscitar o homem antes da chegada dos paramédicos.

A polícia australiana está investigando a morte do ator. "Durante a filmagem dessa cena, várias armas de fogo foram usadas", contou Tom Armitt, inspetor de polícia do estado de Queensland. "Como resultado do uso dessas armas de fogo, um dos atores foi atingido no peito e morreu devido aos ferimentos", completou.

"Estamos incrivelmente tristes que um trágico incidente tenha acontecido hoje, quando um dublê profissional envolvido nas filmagens do nosso último clipe morreu em Brisbane. Nós não estávamos no set no momento e nossos empresários estão colaborando com a polícia e a produtora responsável para pegar mais detalhes", disse o grupo.

"Nós três estamos extremamente preocupados e mexidos com isso, e nossos corações e preces estão com as famílias da vítima e amigos, bem como o elenco e equipe que estavam envolvidos no clipe", finalizou Bliss, Eso e Izm, que estão prestes a lançar seu sexto álbum.