Ator global sofre ataque cardíaco e está internado em UTI

Na manhã deste domingo (22), o ator Felipe Titto, de 30 anos, deu entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, com fortes dores no peito e braço esquerdo formigando. Na unidade de saúde, Titto foi diagnosticado como vítima de um infarto.

O ator segue internado e foi encaminhado para a UTI (Unidade de Tratamento Intensiva) onde será submetido a novos exames que vão indicar a dimensão exata do problema.

Segundo uma fonte do site EGO, Felipe Titto chegou ao hospital consciente, falando sobre a dor que sentia no peito.

A assessoria do ator confirmou as informações, mas não quis dar mais detalhes sobre o estado de saúde do ator. "Felipe está bem, está falando, está sem dor, mas ainda não tem previsão de alta", finalizou a assessora.