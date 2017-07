Ator global Julio Rocha participa de curta-metragem goiano

Na quarta-feira (2), o ator Julio rocha estará em Goiânia para o lançamento do curta-metragem "Ruína", do diretor Alailson Bernardo. Rancor e remorso são sentimentos que devem ser carregados pela vida ou mesmo na morte? Com poucas falas e muita emoção, o filme provoca uma reflexão sobre a vida e a maneira que a vivemos.

De acordo com o diretor do filme, há grande semelhança da história com a realidade, os personagens têm características e emoções que se aproximam do real. “É uma história não fantasiosa, mas o que tá bastante presente no filme é o elemento tempo, ele surge tanto como uma metáfora quanto ponto de ligação entre os personagens pai e filho” afirma.

Com produção de Katty Freakz e Direção de fotografia de Emerson Maia, o filme conta a história de um pai que procura o filho, ao mesmo tempo em que este procura o pai. Segundo a produtora, existiram vários desafios na produção do filme, entre eles, o de achar o fusca que representasse a época certa. “Algo legal do diretor é que ele não abriu mão dos detalhes da época e o fusca era algo que seria característico e marcante pro filme” afirma.

No curta- metragem o ator Júlio Rocha divide a cena com seu tio da vida real, Eugênio Porto “Foi espetacular! Temos uma grande afinidade e eu me considero até pai dele, e fazer esse papel no filme foi muito gratificante. Ele é um talento e eu atuando ao lado dele me deixou emocionado”, disse Eugênio.

Com entrada franca, o curta será exibido na quarta-feira (02), às 19h, no Cinema Lumière do Shopping Bougainville. No mesmo dia, às 10h30, Julio Rocha participa de Live no Facebook de OPOPULAR.