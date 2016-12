Ator global agride fotógrafo durante festa em Trancoso e depois se desculpa

O ator Caio Castro continua causando neste fim de ano. E não é por nenhum papel importante ou alguma atuação. Depois de passar o Natal com a blogueira Laís Rasera, o global se envolveu em uma polêmica ao agredir o fotógrafo André Ligeiro durante uma festa em Trancoso, na Bahia, onde também estão celebridades como Sasha Meneghel e Bruna Hamú.

André Ligeiro foi levado para o ambulatório da festa, mas devido a gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o hospital onde levou três pontos no supercílio.

Segundo entrevista de um amigo do fotógrafo ao UOL, Caio Castro foi expulso do evento pelos seguranças, mas conseguiu voltar e depois foi expulso novamente.

Depois do fato, ator se pronunciou em um comunicado por meio de sua assessoria de imprensa e diz que lamenta o episódio.

"Na madrugada desta sexta-feira (30) o ator Caio Castro esteve presente na festa Saravá, em Trancoso (BA), acompanhado de amigos. Ao chegar, a assessora de eventos que estava com com o ator pediu que ele não fosse fotografado por conta de marcas patrocinadoras concorrentes no evento. Houve um desentendimento no local", diz a nota. "O ator lamenta o ocorrido e pede desculpas ao fotógrafo André Ligeiro e todos os profissionais que se sentiram ofendidos".