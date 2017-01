Ator de Velho Chico faz faxina para pagar as contas

O ator paraense Anderson Vianna, 30 anos, que viveu um jornalista na novela "Velho Chico" (2016), da Rede Globo, está morando em São Paulo e fazendo faxinas para sobreviver na capital paulista.

Anderson está estudando métodos de interpretação do ator na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e para manter a rotina de estudos e testes, ele usou a criatividade para anunciar serviços de faxina em seu perfil no Facebook: "O Cinderelo vai passar na sua casa e deixá-la como um verdadeiro castelo", diz na publicidade do serviço.

Para o jornal Folha de S.Paulo, o ator falou que busca inspiração no colega de elenco em Velho Chico, Irandhir Santos, para seguir lutando pelo sonho. "Todos os dias busco lembrar de quem eu sou, o quanto lutei e o que quero conquistar. Isso me ajuda a ter os pés no chão", disse.