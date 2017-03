Ator de Harry Potter sofre grave acidente de carro e quebra o pescoço

O ator Jim Tavare, conhecido por interpretar Tom, o dono do Caldeirão Furado em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, sofreu um acidente de carro grave na última terça-feira, 7. Ele quebrou o pescoço, 15 costelas, sua perna direita em vários pontos e teve outros machucados.



Sua espora, Laura, usou o Facebook do ator para informar os fãs sobre o acidente. "Aqui é a Laura. Agora que a família foi está ciente, Jim me pediu para avisar todos vocês que ele se envolveu em um acidente de carro muito sério, uma colisão frontal", escreveu.



De acordo com ela, Tavare está na unidade de terapia intensiva de um hospital e já passou por duas transfusões de sangue. Ele também teve de ser submetido à uma cirurgia. "Isso é real, não um papel em um filme. Mandem pensamentos positivos para que ele possa sair dessa", escreveu.