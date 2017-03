Atlético comemora 80 anos com show de Dudu Nobre e grupo Quero Mais

O Atlético Clube Goianiense vai celebrar seus 80 anos em grande estilo. Uma festa com uma boa rodada de samba animada pelo grupo Quero Mais e por Dudu Nobre, na noite deste sábado (1), no Spazio Sansaloni, na Cidade Jardim, em Goiânia. A música sertaneja também fará parte do repertório, com a dupla Rezende e Renato.

O ingresso individual custa R$ 180 e dá direito a entrada, buffet, open bar e uma camisa oficial do Dragão. Para quem optar por comprar o ingresso duplo, o valor sai por R$ 300 e dá direito a duas entradas, buffet, open bar, além de uma camiseta oficial do time tamanho normal e outra tamanho “baby look”.

Serviço

Local: Spazio Sansaloni (Av. Pedro Ludovíco, nº 446 - Cidade Jardim, Goiânia)

Horário: a partir das 22h

Ingresso individual: R$ 180,00 - Direito a participar do evento, com buffet e open bar, além de uma camisa modelo 2017

Ingresso Duplo: R$ 300,00 - Direito a duas pessoas a participarem do evento, com buffet e open bar, além de uma camisa modelo 2017 adulto e uma camisa modelo 2017 babylook

Locais de venda: CT do Dragão; Loja/Fábrica SuperBolla