Atividades físicas desenvolvidas em conjunto intensificam vínculo entre pais e bebês

É quinta-feira à tarde e a fisioterapeuta Ludimila Almeida, 35 anos, não está no trabalho. A pequena Amanda, 2 anos, também não está no berçário – cenário comum depois do fim do período da licença-maternidade. Pontualmente às 17h30, as duas entram, juntinhas, na piscina da academia onde Amanda está matriculada na aula de natação há cerca de seis meses. A tarefa ...