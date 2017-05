Assinantes do POPULAR terão 50% de desconto em pré-venda exclusiva para o show de Bibi Ferreira

A atriz, cantora, compositora e diretora Bibi Ferreira traz à Goiânia no próximo dia 11 de junho a turnê do espetáculo "4XBIBI", que comemora seus 76 anos de carreira.

O show será realizado no Teatro Rio Vermelho e quem prestigiar poderá ver Bibi, aos 94 anos, relembrando grandes histórias de sua trajetória artística e interpretando canções de nomes importantes da história da música como Edith Piaf, Frank Sinatra, Carlos Gardel e Amália Rodrigues. Ela estará acompanhada por um sexteto e sob a regência do maestro Flávio Mendes.

"4XBIBI" foi preparado especialmente para as comemorações do Jubileu de Diamante de Bibi Ferreira. A turnê teve início no Rio de Janeiro, passando por São Paulo e também por Nova York, nos Estados Unidos.

E para você que é assinante do POPULAR e quer acompanhar de perto o espetáculo, aí vai uma boa notícia: na pré-venda exclusiva para o show "4XBIBI", que vai até o dia 16 de maio, assinantes terão 50% de desconto na compra das entradas.

SERVIÇO

Espetáculo "4XBIBI"

Local: Teatro Rio Vermelho (Rua 4, Centro - Goiânia)

Horário: 20h

Pontos de vendas: Komiketo da T-4 (Setor Serrinha); Submarino Festas ou pelo site www.compreingressos.com

Informações: (62) 3219-3300 / (62) 3219-3400