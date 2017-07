Assinantes do POPULAR ganham 50% de desconto no par de ingressos para musical sobre Cartola

Considerado um dos patronos do Samba no Brasil, o músico Agenor de Oliveira, mais conhecido pelo apelido, Cartola (1908 - 1980), nascido no Catete, no Rio de Janeiro, teve papel fundamental na criação e na divulgação do genêro, não apenas no País, mas também ao redor do mundo.

No ano passado, quando se completaram 100 anos da criação do ritmo, após o sambista Donga registrar a música Pelo telefone, uma criação coletiva de compositores cariocas que frequentavam a casa de Tia Ciata, surgiu a ideia de prestar uma homenagem à vida de Cartola. Idealizado pelo ator e produtor Jô Santana, o musical "Cartola - O Mundo é um Moinho" ganhou forma, com o intuito de retratar a vida e a obra do sambista, um dos maiores nomes da música popular brasileira (MPB).

Por meio de uma estrutura de um desfile de uma escola de samba no Carnaval, o espetáculo, contado por um narrador-carnavalesco, utiliza elementos da festa popular em sua realização. São utilizados comissão de frente, um casal de mestre-sala e porta-bandeira, ala das baianas, entre outras figuras na contação dos fatos da vida e na demonstração da música de Cartola.

Em cartaz desde setembro de 2016, o espetáculo conta com um elenco de 15 atores, 10 músicos e já recebeu nomes importantes do gênero em sua encenação como Alcione, Paulinho da Viola, Elza Soares, Dudu Nobre e Emicida.

No próximo dia 5 de agosto, "Cartola - O Mundo é um Moinho", musical que leva o nome de uma composição do sambista em 1974, desembarca em Goiânia para uma apresentação única. E para quem é assinante do Clube O POPULAR, aí vai uma boa notícia: você ganha 50% de desconto no par de ingressos para a atração.

SERVIÇO

Musical "Cartola - O Mundo é um Moinho"

Local: Teatro Rio Vermelho (Rua 4, n° 1.400, Setor Central - Goiânia/GO)

Data: sábado, 5 de agosto

Horário: 21h

Ingressos: Plateia inferior (fila A até M): R$ 120 [inteira] / R$ 60 [meia]; Plateia inferior (fila N até T): R$ 100 [inteira] / R$ 50 [meia]; Plateia superior: R$ 80 [inteira] / R$ 40 [meia]

Pontos de vendas: DrogaVet - Setor Oeste (Fone: 3928-1770); Komiketo da Av. T-4, ao lado do Grupo Jaime Câmara, no Setor Serrinha ou pelo site www.compreingressos.com (Call center no telefone 4052-0016)

Mais informações: (62) 3219-3300 / (62) 3219-3400