Assinantes de O POPULAR tem desconto no ingresso de peça de Lázaro Ramos e Taís Araújo

"Eu não sei o que acontecerá agora. Nós temos dias difíceis à frente. Mas, para mim, isto não importa agora. Porque eu estive no Topo da Montanha. E eu não me importo (...) Eu quero apenas cumprir o desejo de Deus (...)".

O trecho do último discurso proferido pelo ativista americano Martin Luther King, na longínqua noite de 3 de abril, de 1968, ganha nova interpretação através das vozes, corpos e almas de Lázaro Ramos e Taís Araújo. A peça 'O Topo da Montanha', em turnê pelo país desde 2015, finalmente chega à Goiânia, e será encenada no próximo sábado (27), com boas notícias para os assinantes do O POPULAR: nosso Leitor ganha 50% de desconto na compra de até 2 ingressos. A apresentação será realizada no Teatro Rio Vermelho, às 21h30.

A peça o 'Topo da Montanha' faz referência - e, porquê não, deferência - ao último grande discurso de Martin Luther King, um dia antes de seu assassinato. Nesse cenário fátidico e trágico, King (Lázaro Ramos) conhece a camareira Camae (Taís Araújo). Entre suspenses e confrontos, a dupla relembra - por meio do satírico e do tocante - o que é ser humano. A mensagem deixada rompe a barreira temporal. Seja retratando a guerra do Vietnã ou a luta contra a pobreza, o sinal permanece.

O ator Lázaro Ramos rememora as expectativas diante da possibilidade da encenação de o 'Topo da Montanha'. “Este texto me perseguiu como ator por dois anos, por meio de pessoas que diziam que tinha de fazê-lo no Brasil. E é contemporâneo porque é uma história também sobre enfrentar medos. Sobre os trilhos da coragem e do afeto”, resume o ator. Para Taís Araújo, a preocupação com a intertextualidade sempre esteve presente. "Tínhamos muito receio de que o texto fosse americano demais e não tocasse as pessoas. Mas o tempo e uma boa tradução nos convenceram que as questões do amor e da igualdade são relevantes e próximas a todos nós”, complementa Taís.

Ecoa. Muito após ao apagar das luzes. Ao fechar das cortinas.

Serviço

Topo da Montanha

50% de desconto para assinantes O Popular

