“As pessoas se sentem abraçadas”

Como foi o processo de composição do personagem Martin Luther King na peça?

No início, tentei o caminho da imitação. O tom de voz, a maneira de olhar, o jeito que emitia os sons das palavras. Mas já no primeiro ensaio, deu para perceber que virava apenas uma sujeira no meio de uma coisa mais importante que era dar lugar às suas palavras. Então a composição do personagem foi tentar entender as palavras daquele homem, que estava próximo da morte e foi um grande homem, dizia para mim como ator e cidadão. O que me guiou foram as palavras. A composição física é movida pela emoção que o texto provoca.

Como a plateia tem reagido ao espetáculo que toca em temas ainda delicados no Brasil como o racismo?

A reação tem sido uma grande alegria para a gente. O espetáculo se mostrou como alternativa para o período de barbárie que vivemos. Principalmente porque começa como comédia com um texto de uma grande qualidade. A abordagem é de uma forma que ninguém fique fora do assunto e se sinta estimulado a fazer o nosso dia a dia um pouco melhor. É muito bom ver gargalhadas e depoimentos emocionados que recebemos ao final de cada apresentação.

Você costuma dizer que continua descobrindo algo novo no texto a cada apresentação. Qual é, na sua opinião, o grande mérito de O Topo da Montanha?

O grande mérito é também uma grande tristeza porque é um texto muito atual. A gente vive num período de polarizações e brutalidade. Cada coisa que acontece no dia a dia dá um novo sentido ao texto. Isso faz com que o espetáculo fique muito vivo e tenha uma relação direta com o público. A gente percebe onde as pessoas estão emocionadas e porque estão rindo. O espetáculo acabou virando um encontro bonito entre pessoas repleto de afeto. As pessoas entram no teatro e se sentem abraçadas.