As Duas Irenes é uma das atrações Cinema Psi

O cerrado e suas curvas ambientam o filme As Duas Irenes, vencedor de quatro prêmios no 45º Festival de Gramado, e que agora estreia em solo goiano durante a programação do Cinema Psi. Dirigido por Fábio Meira, a produção levou os troféus de melhor roteiro, direção de arte, prêmio da crítica e melhor ator coadjuvante para Marco Ricca. Estreia de Meira na direção, o longa ilustra o encontro de duas irmãs, ambas chamadas Irene, para falar sobre memória e identidade familiar, além das dores e delícias da juventude, como o primeiro beijo.

“Foi muito importante a exibição do filme no Festival de Gramado porque os atores tiveram a oportunidade de ver e sentir o filme como um todo, após a sua finalização. Participar de debates com profissionais que já acompanho há tempos foi um momento singular”, revela o diretor goiano. As Duas Irenes estreou no início do ano no Festival de Berlim, e participou da 11ª edição da Mostra de Cinema de Belo Horizonte (Cine BH). Após a exibição na Cinema Psi, o longa entra em circuito comercial a partir do própximo dia 14.

“O filme foi rodado em cinco semanas e meia, entre julho e agosto de 2015. Levamos mais um ano para montar, editar o som, compor a música. Para quem não é do ramo parece muito tempo, mas fazer um filme é um processo muito longo e caro, além de muito cansativo”, explica Meira. Segundo o profissional, na mostra Cinema Psi, toda a equipe do longa terá a oportunidade de assistir à obra finalizada. “Vai ser um momento emocionante já que é a primeira vez que a equipe completa terá contato com a obra”, explica.