'As coisas ficaram difíceis', diz Angelina Jolie sobre casamento com Brad Pitt

Após um tempo reclusa, Angelina Jolie é a capa da edição de setembro da revista Vanity Fair. Além de protagonizar um ensaio inspirado no cinema antigo - clicado pela dupla de fotógrafos Mert Alas e Marcus Piggott - e divulgar seu novo filme, Camboja, produzido pela Netflix, a atriz ainda falou sobre a separação do ator Brad Pitt, que ocorreu em setembro de 2016. "As coisas ficaram feias", disse. "Eu não queria usar esta palavra... As coisas ficaram difíceis."



Angelina explica que hoje ela e o ator estão em uma fase melhor e trabalham juntos na criação dos seus seis filhos. "Temos consideração um pelo outro e cuidamos da nossa família. Nós dois nos empenhamos para alcançar as mesmas metas."



A atriz também comprou uma mansão em Los Angeles, onde mora com as crianças. "Foi uma época muito difícil, e estamos tentando nos recuperar. (Essa casa) é um grande salto para nós, que estamos fazendo o melhor para curar nossa família", contou.