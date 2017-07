“As Aventuras de Lady Bug” será apresentado no Projeto Pôr do Sol

O projeto Pôr do Sol, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, recebe neste domingo, às 15 horas, a peça infantil As Aventuras de Lady Bug, com ingresso a R$ 25. O espetáculo é uma adaptação para o teatro do desenho animado que conta a história de Marinete e Adrien, alunos do ensino fundamental, moradores de Paris, que vivem uma vida dupla entre as responsabilidades de adolescentes comuns e a de super-heróis.

À primeira vista, Marinette é apenas uma garota comum, cursando o ensino médio e com admiráveis aptidões artísticas. O Hawk Moth espalha pânico e caos por Paris, usando pessoas comuns com emoções negativas em seus planos, transformando-as em supervilões e tem o objetivo de obter os Miraculous que permitem a transformação de Ladybug e de seu companheiro, Chat Noir. Ladybug e Chat Noir terão de se superar para derrotar seus inimigos e frustrar, mais uma vez, os planos de Rhawk Moth de destruí-los. GO-020, km 0, saída para Bela Vista.