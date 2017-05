Artistas lamentam morte de Nelson Xavier

A morte do ator e diretor Nelson Xavier na madrugada desta quarta-feira, 10, em Minas Gerais, foi lamentada por artistas e amigos nas redes sociais, entre eles Juliana Paes e Lúcio Mauro Filho.



"Meu querido Nelson!!!!!!!! Boa viagem! Foi uma honra e um grande prazer dividir cena com vc! Vá com Deus, meu amigo!!!! Saudade fica conosco", disse Juliana Paes no Twitter. A atriz contracenou com Xavier em "Despedida" - filme no qual o ator ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio.



"O mundo lhe perde mas fica com tudo que você deixou de maravilhoso para todos nós!", afirmou a atriz Zezé Mota. Já o ator Lúcio Mauro Filho declarou que Xavier era uma inspiração. "Partiu de bem com a vida e a morte. Teve uma carreira que de tão linda, fez o ateu convicto descobrir a espiritualidade através de um de seus personagens, outro Xavier, o Chico", escreveu.