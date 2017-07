Artistas goianos são indicados ao Prêmio Pipa 2017

A relação entre abuso e poder, o corpo e a pele como território de conflitos. Os artistas plásticos goianos Paul Setúbal e Dalton Paula estão entre os indicados ao Prêmio Pipa 2017 – Janela para a Arte Contemporânea Brasileira. O projeto já está em sua segunda etapa e é realizado em parceria entre o Instituto Pipa e o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Em março, a comitê de indicação divulgou a lista de mais de 50 artistas para a oitava edição do prêmio.

Reflexo de um olhar híbrido sobre artes visuais, o trabalho de Dalton Paula e Paul Setúbal transita entre diferentes linguagens. Pintura, desenho, objeto, vídeo, fotografia, instalações e performances se misturam e dão convergência experimental ao processo artístico. Os resultados são estabelecidos sem ordem hierárquica ou sem que haja perda de potencial poético expressivo. Materiais como ferro, fogo, tinta, terra e até o próprio sangue são usados.

No ano passado, Dalton participou da 32ª Bienal de Arte, em São Paulo, e ganhou o prêmio Illy Sustain Art, que revela novos talentos contemporâneos. “O corpo silenciado no meio urbano e as relações históricas do País, que ainda hoje persiste, é alvo de análise. É preciso falar sobre a questão do negro”, explica.

Nômade entre Goiânia, São Paulo e Brasília, Setúbal, por sua vez, acostumou-se a viver em ponte aérea. Integrante do Grupo EmpreZa e doutorando pela UFG, Paul utiliza o próprio corpo numa exploração como suporte geográfico. “O trabalho acontece a partir de situações que eu vivencio e o trabalho é sempre a respeito do corpo que passou alguma situação ou aspecto”, revela.

O Prêmio Pipa já passou por primeira votação online, na qual os goianos já foram selecionados. A partir de segunda-feira, se inicia nova fase. Para votar, é preciso entrar no site premiopipa.com. Em 7 de agosto, a comissão anuncia o vencedor do júri on-line. Em setembro, as obras vencedoras na internet serão expostas no MAM. No dia 18 de novembro o prêmio divulgará os vencedores do voto popular presencial e do júri especializado.