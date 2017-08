Artistas comemoram retorno

Henrique de Oliveira - Cantor, integrante do elenco da quinta semana do Canto de Ouro - “Muito mais do que o cachê ou de qualquer outra coisa, o Canto de Ouro proporciona oportunidade de dividir o palco com cantores de estilos diferentes. Não existe no mundo uma cidade que dedique um teatro para que sejam mostrados os trabalhos dos artistas locais”