Artistas comemoram expulsão de Marcos do BBB 17

A expulsão de Marcos do "BBB17" na noite da última segunda-feira (10) foi motivo de comemoração entre internautas e telespectadores do programa.

A parcela da audiência que estava envolvida em denunciar o relacionamento abusivo que Emilly estava sofrendo foi às redes comemorar a decisão.

Monica Iozzi, uma das artistas da emissora que mais havia se manifestado sobre o caso, comemorou a "primavera das mulheres".

​Preta Gil também usou suas redes sociais para se manifestar sobre o tema e disse que "a expulsão foi justa".

Quem também comentou o assunto, porém com mais sutileza, foi Camila Pitanga. "Muito amor pelo esforço de vocês buscando conscientização das pessoas sobre a situação", publicou a atriz da Globo.

Astrid Fontenelle chamou atenção para a solidariedade de Vivian com a amiga Emilly, que ficou confusa diante da expulsão do namorado e do clima pesado em torno da história. "Vivian, nunca te vi, sempre te amarei!!", disse.

A ex-BBB Monique Amin, que viveu uma situação parecida no "BBB" em 2012, também se pronunciou. A ex-participante do reality teria sofrido uma tentativa de estupro, que na época foi gerenciada de forma confusa pela emissora. "Por que eu também não tive esse tratamento? Essa explicação perante a casa! Por que também nao deixaram claro que não era necessário eu prestar queixa?", questionou.