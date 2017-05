Artistas amadores em disputa de cantoria

Cantores amadores podem entrar na disputa nesta quarta-feira, na noite Karaokê Entre Amigos do Bolshoi Pub. Casa abre às 20 horas e o karaokê se inicia a partir das 21 horas. A brincadeira tem foco nos aniversariantes da semana, que ganha descontos. Para incentivar aqueles que gosta de se mostra em um karaokê, a casa resolveu premiar os melhores do mês no concurso Bolshoi Superstar. Os três primeiros colocados ganham prêmios em dinheiro ou em consumação (1º lugar: R$ 200, 2º lugar: R$100 e 3º lugar: um balde de lonkg necks nacionais). Rua T-53, nº 1140, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.