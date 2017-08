Artista plástico lança obra com ilustrações sobre cidades goianas

O artista plástico Di Magalhães lança nesta terça-feira, a partir das 9 horas, o livro História de Goiás – Em Bico de Pena na sede da Academia Feminina de Letras de Artes (Aflag).

A obra reúne trabalhos do artista em bico de pena, técnica que consiste em ilustra com traços de bico fino e tinta nanquim, com imagens captada de cenários das cidades de Goiás, Goiânia (na imagem, ilustração do Teatro Goiânia), Itaberaí e Pirenópolis. Ao todo, são 50 desenhos de igrejas, monumentos e casarões históricos.

Natural da cidade de Goiás, hoje Di Magalhães vive em Curitiba, cidade sobre a qual lançou recente também dois livros com a técnica usada para retratar as cidades goianas. Todas as cidades tem álbuns dos desenhos contidos no livro reproduzidos ainda em serigrafia lançados juntamente com o livro. O trabalho terá continuidade em 2018 com um conjunto de 12 cidades com suas histórias em dois volumes para lançamento prevista em meados do ano.

Entrada franca. Rua 132-C, nº 114, Setor Sul. Informações: 3241-4069.