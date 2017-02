Artista mexicana Patricia Ordaz estreia em Goiânia

A artista mexicana Patricia Ordaz, do Teatro Ritual, é a atração no segundo dia do 1º Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo), às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Com o espetáculo Xochitzin el Canto de un Recuerdo, Patricia Ordaz mostra a história de uma menina perdida no tempo e no espaço, mesclando teatro, canto e dança em cena.Amanhã e sábado, Patricia...