Artista de várias faces

Nas ruas do Centro de Curitiba, entre um dos prédios da Universidade Federal do Paraná e o complexo cultural do Teatro Guaíra, endereço nobre do teatro na cidade, há uma praça arborizada e de grama bem cuidada e verde. Era um domingo ensolarado de julho, que poderia reservar a serenidade que domingos sugerem, mas ânimos estavam exaltados.Passando pelo local, a atri...