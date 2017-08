Artes visuais: Nos olhos de quem vê

Diversos foram os caminhos encontrados pelo artista visual Rustoff, de 32 anos, para se aventurar entre sprays, tintas e papéis. Não apenas em espaços físicos, como nos muros e becos ou galerias e museus de Goiânia. Na verdade, o goiano se move em busca de pessoas que estão alheias às questões artísticas. Também caminha não apenas no contato com o físico, como estradas e ruas, mas em trajetórias filosóficas e políticas. É por isso que Caminhos, exposição individual aberta neste sábado (5), às 17 horas, na Plus Galeria, traça um panorama de seus trabalhos por entre distintos roteiros pelas artes visuais.

A mostra reúne 58 obras inéditas do artista, que usa o cotidiano corriqueiro e trivial como plataforma de pesquisa para a composição de seu trabalho. Numa imagem, uma garota de cabelos azuis tira uma fotografia com uma câmera analógica. Em outra, um casal de mulheres se abraça no meio da rua. Um jovem acaricia seu gato na paisagem urbana. Tatuados, homem e mulher se beijam como se o amanhã não existisse.

O urbano sempre que pode é reiterado no trabalho de Rustoff. A cidade é quase um personagem que se move e surge entre uma pessoa e outra. O estêncil, técnica que explora desde o início da carreira, está presente tanto nas obras que contam com o formato, como na própria linguagem estética de peças pintadas com pincel. “Minha carreira começou com a arte urbana. As primeiras experiências foram pintando estênceis por Goiânia. Só depois que comecei a pesquisar e produzir em ateliê”, revela o artista.

Todas as peças de Caminhos foram elaboradas entre 2016 e 2017, com pinturas em acrílico e spray sobre tela, madeira e metal. Suas referências vão desde pessoas que lhe inspiram artisticamente, até viagens e situações que fazem o artista sair da rotina. Esteticamente, Rustoff explora as linguagens das histórias em quadrinhos, da pintura contemporânea e do grafite. “Artistas da street art e da ilustração como Luiz Zerbine, Aryz, Sainer, Juan Y Diego e Toxicomo servem como inspirações na hora de compor a minha obra.”

Mova-se

Na exposição, Rustoff transita numa via mais madura entre trabalhos de arte urbana. Brinca também com a diversidade humana e social nas telas. São negros ou brancos, gordos ou halterofilistas, pessoas muito bem-vestidas ao lado de outras com roupas rasgadas, vegetarianos e carnívoros. “A exposição diz respeito ao fato de mover-se, explorar, não só a cidade, mas o interior, outros países. São pessoas que me mostraram que podem ter o corpo que quiserem, ou podem ter a postura como bem entenderem. Cada caminho leva à sua própria satisfação pessoal sem se preocupar muito com padrões estabelecidos ou consensos sobre certo e errado”, aponta.

Perfil

Diogo Rustoff é goianiense e desenha desde a infância, influenciado pelos quadrinhos da Marvel e DC Comics, e, posteriormente, pelo time de cartunistas brasileiros como Angeli, Laerte e Henfil. Formado em design gráfico pela Faculdade de Artes Visuais (FAV) da UFG, o artista trabalha junto ao conceito da street art e do estêncil, técnica que vem trabalhando desde então. Suas experiências dialogam em aplicações em diversos suportes e funções, como a ilustração comercial, estamparia e o artístico. Atua tanto em galerias de arte, quanto na rua.

SERVIÇO

Exposição: Caminhos, do artista Rustoff

Abertura: Sábado (5), às 17 horas

Visitação: Até 16 de setembro

Local: Plus Galeria (Rua 114, nº 70, Setor Sul)

Entrada franca