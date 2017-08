Arte profética é tema de exposição na Assembleia

Os quadros do artista plástico Fernando Alencar estarão expostos a partir desta terça-feira, com abertura às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Goiás. A mostra segue em cartaz até 8 de setembro. São 14 obras que abordam o tema Arte Profética com base em uma mentalidade influenciada pela fé cristã e seu criacionismo. Há cinco anos, Fernando realiza pesquisas sobre a história da arte e, segundo ele, neste período pôde concluir que “toda criação confeccionada pelo artista, parte de seus sentimentos e estado de espírito”. O dinheiro arrecadado com a venda dos quadros será direcionado para ações humanitárias. Alameda dos Buritis, nº 231, Setor Oeste.