Arte afro-brasileira: companhia DanceBrazil faz duas apresentações hoje no Teatro Sesi

A Companhia DanceBrazil se apresenta pela primeira vez em Goiânia com o espetáculo O Corpo Fala com os trabalhos autorais Fé do Sertão e Gueto no palco do Teatro Sesi, hoje, às 21 horas. Com coreografia de Jelon Vieira, mestre de capoeira e professor baiano, a peça Fé do Sertão mostra uma região com clima extremamente árido, mas com famílias que sobrevivem à bas...