Arte é para ser vista

Em tardes pontuais, Rustoff e outros artistas, como Oscar Fortunato, saem pelo Centro e Setor Sul, na região central de Goiânia, em um trabalho de colagens de seus trabalhos pelas ruas da cidade. A arte urbana é o mote do artista goiano, que vê na calçada possibilidades infinitas de feedback com o público.

Para Rustoff, existem duas diferenças em expor nas ruas e nas galerias fechadas. A primeira se dá na escolha dos materiais. “Na rua, o trabalho é efêmero, então não vejo a necessidade de empregar materiais nobres para produção da peça”, explica. Já uma tela que vai para a galeria, a intenção é que dure por muito tempo. “É imprescindível a utilização de suportes de melhor qualidade”, comenta o artista.

O segundo ponto diz respeito ao tempo de observação da peça. “A rua é um lugar de passagem. Com algumas exceções, ninguém se detém muito tempo na rua para observar um trabalho. Então, ele precisa ser de rápida compreensão e transmitir a mensagem em poucos segundos”, pondera. Já um trabalho de galeria, por exemplo, permite que o observador permanecer o tempo que deseja para a observação, o que faz com que Rustoff crie uma peça com muito mais detalhe e significado.