Art Deco de Goiânia é destaque no The New York Times

A capital goiana e sua arquitetura no estilo Art Déco foram destaques no jornal americano The New York Times dessa segunda-feira (9). O artigo escrito por Simon Romero descreve Goiânia a partir do olhar de um viajante, que não esperava encontrar “joias” da arquitetura francesa em meio ao “cinturão de fazendas do Brasil”.

A publicação da versão online do periódico norte americano explica que na década de 30 os fundadores da cidade a planejaram para apenas 50.000 moradores, imaginando que a capital seria um local receptivo, devido aos movimentos de colonização do interior do país.

Agora com 1,4 milhão de pessoas vivendo em Goiânia, o jornalista passeia pela capital e faz um paralelo das mudanças vividas por todo o Brasil com as alterações da arquitetura original proposta para a cidade.

“À sombra dessas torres em Goiânia, vislumbrei como o Brasil está mudando. Para inspiração, os brasileiros olharam para a França, o berço do Art Deco. Mas ao caminhar em Goiânia, encontrei estabelecimentos como o China Construction Bank, refletindo os laços comerciais que ligam a fazenda brasileira à economia global”, escreveu Simon.

Finalizando, o texto questiona como seria a capital se a ideia de seus criadores tivessem sido mantidas.

“Ainda assim, não pude deixar de me perguntar como seria Goiânia se tivesse preservado mais de suas primeiras criações arquitetônicas. Poderia se assemelhar a Asmara, a capital da Eritréia fechada no Corno de África, conhecida pelos seus bem preservados tesouros Art Deco construídos pelos ocupantes italianos nos anos 30? Ou como um Miami Beach nas savanas do Brasil?

De qualquer maneira, Goiânia, com apenas 80 anos de idade, ainda está segurando alguma história. A praça principal do centro é nomeada oficialmente pelo Sr. Corrêa Lima, o arquiteto. Mas a maioria das pessoas a chama de Praça do Bandeirante, depois dos exploradores paulistas que entraram no sertão em missões de caça de escravos".