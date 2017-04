Art déco à goiana

O art déco apresenta-se de início como um estilo luxuoso, destinado à burguesia enriquecida do pós-guerra, empregando materiais caros como jade, laca e marfim. Com o tempo, o barateamento da produção leva à popularização do estilo que invade a vida cotidiana na década de 1930. Goiânia surgiu no auge do art déco, em 1933. Embora originário da França, o estilo foi o primeir...