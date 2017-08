Arrasta multidões

Extremamente ativo nas redes sociais, o historiador Leandro Karnal comentou, em sua última passagem em Goiânia, que ficou impressionado com o congestionamento que se formou nas proximidades do local onde foi realizado sua palestra. Não é para menos. O gaúcho é hoje um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Em Goiânia, ele já tem novo encontro marcado com seu público cativo no dia 14 de setembro, às 18 horas, durante o Congresso Internacional de Bombeiros e Emergências (CIBE Brazil).

Karnal vai falar sobre A Ética Profissional e As Redes Sociais no evento que será realizado no Centro de Convenções da PUC-GO, no Jardim Mariliza. A palestra tem entrada franca, mas é preciso fazer a inscrição pelo site cibebrazil.com. “Acredito que estamos gritando desesperadamente para sermos observados”, diz Karnal sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais. “Hoje o celular é uma grande causa da morte no trânsito. Se as pessoas preferem perder o carro, a vida, a família, ficar paraplégico ou matar alguém do que não responder a mensagem do whatsapp, é porque nós temos um desequilíbrio de valores doentio, patológico”, alerta.