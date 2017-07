Arraiá do Cerrado encerra a temporada de festas juninas com Falamansa, Rastapé e Moraes Moreira

Tradição no calendário cultural da cidade, o Arraiá do Cerrado chega à sexta edição com uma agenda repleta de shows com artistas nacionais e regionais desta quinta a domingo, com abertura dos portões às 18h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Além das atrações musicais, há destaque também para as barraquinhas com comidas típicas da festa caipira, apresentações de 14 grupos de quadrilha juninas do Estado e um parque de diversão para as crianças.

Quem abre a programação de shows do evento, que tem entrada franca nos quatro dias de arraial, é a goiana Grace Carvalho e a dupla Diego & Arnaldo. Os grupos de quadrilha Flor do Cerrado, Aconchego e Capim Canela levam o colorido da festa e se apresentam no tablado. Os humoristas Marcos Bazzar, Dener Bruno e Michel Humorista foram escalados para animar o público. A organização espera 20 mil pessoas por dia.

Ainda na grade de atrações durante os quatro dias, os sertanejos César & Alessandro, Jeferson Leite com sua rabeca e o violeiro Almir Pessoa. O forró pé de serra está bem representado com artistas como Falamansa, amanhã, e Rastapé, no domingo, dois grupos que quase todos os anos fazem parte do anarriê de julho da capital. Mas quem deve atrair o maior público do evento vem da música popular brasileira com o cantor setentão Moraes Moreira, no sábado.

Entre os grupos de quadrilhas que entram na pista estão o Arraiá da Capitá, Renascer, Vagabundos, Chapéu do Vovô, Thradição e Cultura Goiana. Uma ausência sentida no festejo goiano é a do bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, que participou de todas as edições do Arraiá. O dançarino carioca era responsável pelas disputadas oficinas de dança de salão e por uma apresentação especial. Segundo a Goiás Turismo, organizadora do evento, houve um choque de agendas.

Estrutura

Serão pouco mais de 19 mil metros quadrados de área para atrações, com 80 banheiros químicos, tudo adornado por 600 metros quadrados de bandeirolas, em um total de 10 mil peças, confeccionadas pelo grupo quadrilheiro Chapéu do Vovô. O público terá acesso a 25 barracas de comidas, com pratos típicos, como pamonha, bolos, quentão e caldos. A segurança será feita pela Polícia Militar. O estacionamento para cerca de 500 carros dentro CCON é gratuito.

Arraiá na história

O Arraiá do Cerrado nasceu na Praça Cívica e a primeira edição foi realizada em 2012. Participaram do evento oito grupos de quadrilha. Em 2015, a festa junina foi transferida para o estacionamento do Estádio Serra Dourada devido às obras de revitalização do espaço público. No ano passado um novo endereço: o Centro Cultural Oscar Niemeyer. A mudança para um local maior permitiu a inclusão de mais atrações como mais shows e barracas de comidas típicas. Já passaram pelo evento artistas como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Fagner, Chico César, a cantora e atriz Lucy Alves e o sertanejo Gabriel Gava.



Programação completa

Quinta (27)

19h - Abertura oficial

19h30 – Flor do Cerrado

20h10 - Aconchego

20h50 - Capim Canela

21h30 - Grace Carvalho

22h30 - Diego e Arnaldo



Sexta (28)

19h - Arraiá da Capitá

19h40 - Renascer

20h20 - Vagabundos

21h - Almir Pessoa

22h - Falamansa



Sábado (29)

19h - Thradição

19h40 - Cultura Goiana

20h20 - Grupo Viva

21h - Chapéu do Vovô

21h40 - DJ Caik

22h10 - César e Alessandro

23h10 - Moraes Moreira



Domingo (30)

19h - Se bobear A Gente Pimba

19h40 - Arriba Saia

20h20 - Mandacaru

21h - Arrasta Pé

21h40 - Jeferson Leite

23h - Rastapé

Serviço

Arraiá do Cerrado 2017

Data: Quinta a domingo, a partir das 18h30

Local: Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / Saída para Bela Vista, km 0, GO 020

Entrada franca

Informações: 3201-8106