Arquitetura e ambientação inclusivas facilitam rotina sem tirar beleza da casa

Assim como personalidades moldam maneiras de morar, necessidades físicas também fazem com que arquitetos e decoradores elaborem cada detalhe da composição dos ambientes. Portas mais largas, mesas mais baixas, pisos antiderrapantes, puxadores na altura dos olhos, além de rampas e barras que auxiliam no equilíbrio. Uma percepção muito própria, baseada nos limites e propósitos do morador.

Outro influenciador quando o assunto são adaptações em casa, é o aumento da expectativa de vida da população - cerca de 75 anos, segundo o IBGE - que pede projetos arquitetônicos inclusivos e acessíveis. Neste caso, construir pensando a longo prazo pode representar economia no futuro.

De uma decoração mais limpa, com espaço de sobra para o morador se locomover, até a escolha de móveis planejados, como guarda-roupas que deixem todas as peças à mostra, não faltam opções para melhorar a vida de quem tem alguma necessidade especial. O profissional deve estar atento para unir conforto e beleza, do tipo menos é mais. O desafio é encontrar o ponto de equilíbrio: entre dar independência para quem habita a casa e proporcionar identificação para quem também mora nela e não possui nenhuma deficiência.

Foi assim com a arquiteta e urbanista, Maristela Portelinha, que projetou a casa da delegada de polícia aposentada Genaura Tormin, 72 anos, e precisou fazer adaptações no apartamento de 150 m² devido à mobilidade reduzida da moradora. Genaura é cadeirante e queria ter autonomia dentro de casa, sem precisar abrir mão do charme e da beleza na decoração. Até pouco tempo, ela vivia com o marido, falecido no ano passado, e a casa precisou ser pensada também para ele.

Genaura ficou paraplégica aos 36 anos e desde então perdeu toda sensibilidade e qualquer tipo de movimento da altura dos seios para baixo. “Sou apenas cabeça e braços, mas gosto de ter autonomia dentro da minha casa.” Com um estilo mais minimalista, a arquiteta Maristela não teve dificuldade em deixar espaços livres para que Genaura se movimentasse com a cadeira.

Na cozinha, por exemplo, a pia sem armários permite com que a moradora lave a louça, enquanto a mesa com rodas nas pontas libera o acesso ao micro-ondas e a bancada. No banheiro, alças e ganchos auxiliam a aposentada a usar o cômodo sem ajuda de terceiros. No chão da casa, o porcelanato imita um tapete e traz sensação de aconchego.

Escolhas acertadas

Em projetos inclusivos, opta-se por um mobiliário arredondado, diminuindo a chance de esbarrões, prefere-se um piso laminado e antiderrapante, para a cadeira não deslizar, abaixa-se um pouquinho as janelas e acrescenta-se puxadores ou maçanetas, para facilitar a visualização de fora e assim por diante.

Na sala, carpetes e tapetes são permitidos. A orientação é que eles sejam embutidos no piso ou que tenham bordas firmemente fixadas. Escadas também podem dar o ar da graça. O ideal é que exista uma sinalização de cor contrastante na ponta do degrau e que o corrimão seja firme, fique dos dois lados e comece antes da escada, terminando um pouco depois. No caso de cadeirantes, uma opção é o elevador interno.

No quarto, o ideal é contar com móveis de portas de correr, pois ocupam menos espaço e são mais práticos, em especial para os cadeirantes. Para eles, é preciso prever ainda o espaço de circulação da cadeira. Ele deve ser suficiente para a manobra livre e a transferência da pessoa para a cama.