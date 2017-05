Arlindo Cruz perde 30 kg e fica com lado do corpo paralisado

O sambista Arlindo Cruz está com o lado esquerdo paralisado e já perdeu cerca de 30 quilos. O artista foi internado no dia 17 de março na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do cantor divulgou o estado de saúde de Arlindo na tarde desta quinta-feira (4). Conforme a nota, o paciente tem um quadro estável e continua em processo de recuperação neurológica. A evolução do artista segue de forma gradual e ainda não é possível afirmar se o cantor ficará com sequelas. Os médicos informaram, ainda, que estão avaliando a possibilidade de transferir o cantor para uma unidade semi-intensiva.

Ao portal de notícias Terra, o filho do músico, Arlindinho, relatou que o pai “está com o lado esquerdo paralisado, mas acreditamos que terá uma vida ativa, nem que continue compondo e tocando em casa, longe dos palcos".

No início do mês passado, o cantor submetido a uma traqueostomia, apresentou uma melhora e saiu do coma induzido.