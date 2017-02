“Aqui já existe uma mãe que transborda gratidão”, diz Karina Bacchi ao revelar gravidez

A modelo Karina Bacchi revelou nesta quinta-feira (9) que está grávida de três meses do seu primeiro filho. Aos 40 anos, ela contou que optou por uma produção independente e fez tratamento de fertilização in vitro.

A revelação feita durante entrevista à revista "Contigo!". A modelo compartilhou no Instagram a capa da publicação, na qual aparece exibindo uma barriguinha e escreveu: “Aqui já existe uma mãe que transborda gratidão, ternura, amor e muito afeto, esperando ele chegar”.

No mês passado, Karina já estava grávida, mas a barriguinha passava despercebida mesmo nas fotos que ela postava de biquíni.

Óvulos congelados

Karina Bacchi está solteira desde outubro, quando terminou o casamento com o publicitário Sérgio Amon. Na época, a modelo contou ao site EGO que seu desejo de construir uma família influenciou na decisão de se divorciar.

"Nos separamos após seis anos e meio de uma vida de casados e praticamente 20 anos de relação entre idas e vindas. Os planos futuros como casal não seguiam na mesma direção. Meu desejo de formar uma família e ser mãe falou mais alto", explicou.

Porém, o desejo da maternidade foi algo amadurecido com o tempo. Em 2015, Karina chegou a declarar que não sentia vontade de ser mãe. Mas se mostrou prevenida: "Congelei meus óvulos aos 35 anos. A gente nunca sabe o dia de amanhã", disse, em uma ocasião.

Leia na íntegra a postagem de Karina Bacchi:

"Oi, meus queridos, é com muita alegria que venho compartilhar com vocês essa vitória! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho. Tanta coisa aconteceu do ano passado para cá: cirurgia de retirada das trompas, meses de reflexão, separação, orações, tratamento para fertilização, decisões importantes a serem tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia: sim, gravidíssima, há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida. Essa luz que já sinto brilhando aqui dentro, me faz transbordar... Esse coração que agora bate por dois só tem motivos para agradecer a possibilidade que Deus me concedeu. Plantamos as sementes mas só Ele tem o poder de fazer germinar [...] Obrigada pai e mãe por me apoiarem e estarem ao meu lado em cada etapa, vibrando amor por mim a família está crescendo. Respiro gratidão e oro diariamente para que meu Bacchi Baby chegue ao mundo com muita saúde. Aqui já existe uma mãe que transborda gratidão, ternura, amor e muito afeto, esperando ele chegar... E que assim seja, te amo, meu anjo", escreveu ela, que usou as hashtags #karinabacchi #grávida #13semanas #blessed #pregnant #pregnancy #mãe#feliz".