Apresentadora do SBT casada com o goiano Joesley Batista deixa o Brasil após delação da JBS

A apresentadora do programa ‘Duelo de Mães’, do SBT, Ticiana Villas Boas, precisou sair do Brasil, após a delação do marido, o goiano Joesley Batista, dono do Grupo JBS.

A família Batista estaria recebendo ameaças de morte, e por isso, a Polícia Federal autorizou a "mudança" do clã para o apartamento deles na Quinta Avenida, em Nova York (EUA), o endereço mais caro e elegante da cidade.

Ticiana está em ascensão na TV, onde já apresentou duas temporadas do reality de confeitaria ‘Bake Off Brasil – Mão na Massa’, no ‘BBQ Brasil: Churrasco na Brasa’ e, atualmente, está no ‘Duelo de Mães'. Antes foi repórter e âncora do jornal da Band, da Rede Bandeirantes.

Em 2014, ela foi muito criticada depois de uma entrevista para a revista Veja, onde falou sobre sua vida de luxo ao lado do marido.

Com o nome envolvido no turbilhão político do País, Ticiana pode ter a carreira prejudicada.