Apresentadora de telejornal é surpreendida com visita inusitada 🎥

A apresentadora Ilona Antonova, âncora de um telejornal no canal russo MIR 24, ficou assustada quando ouviu um barulho estranho no estúdio. A jornalista foi surpreendida quando um cachorro da raça labrador latiu no momento em que ela apresentava o noticiário.

IIona tentou manter a seriedade, mas não resistiu e sorriu. Logo depois, o cão ainda pulou na mesa da apresentadora e bagunçou os papéis dela. A âncora acionou a produção, mas ninguém apareceu. Por fim, a jornalista acaricia o animal, que volta para o chão.

De acordo com a emissora, o cachorro estava no estúdio para aparecer em outra atração, mas ele resolveu caminhar pelas dependências do canal até entrar onde era gravado o telejornal.

O vídeo já foi visto mais de 34 mil vezes no YouTube.