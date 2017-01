Apresentador que chamou Ludmilla de 'macaca' é demitido da Record TV

Atualizada às 15h40

O apresentador do Balanço Geral DF, Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, mais conhecido como Marcão do Povo, foi demitido da Record TV. A informação foi anunciada pela emissora na tarde desta quarta-feira (18).

Marcão chamou, ao vivo durante o quadro "A Hora da Venenosa" da última segunda-feira (9), a cantora Ludmilla de 'macaca'. Sabrinna Albert, responsável pelo "A Hora da Venenosa" de Brasília chamou a notícia que a artista estava evitando tirar fotos com fãs. "Um garçom lá da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, entregou a Ludmilla. Se você perguntar para o garçom se pode tirar foto com a Ludmilla, numa conversa combinada, eles vão dizer que ela está resfriada. Isso para não se aproximar dos fãs", explicou Sabrinna.

Logo após, Marcão ficou revoltado com a atitude da cantora e disse que ela era "pobre e macaca" e não poderia fazer isso. "É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca. Mas pobre pobre mesmo", disse o apresentador irritado.

No Twitter, o perfil do programa publicou várias mensagens tentando amenizar a situação, explicando que Marcão não queria ofender ninguém, já que 'macaca' é um termo regional. O perfil foi deletado na quarta-feira. Veja as mensagens:

"Referente ao caso que está sendo divulgado nas redes sociais e em alguns veículos, a RecordTV Brasília e o Balanço Geral informam que não apoiam quaisquer tipo de preconceito, independente de qual seja. Temos a plena certeza de que o apresentador @MarcaoTV apenas utilizou uma expressão regional para se manifestar, sem o intuito de ofender a cantora Ludmilla ou qualquer outra pessoa. Houve apenas uma troca do adjetivo que acompanha a palavra. A expressão em si é amplamente utilizada em estados do Centro-Oeste", diziam os tweets.

No dia seguinte, Marcão já não apresentou mais a atração. Na terça-feira (17), o âncora foi o repórter Dionísio de Freitas.

Depois da declaração, a cantora Ludmilla disse que vai denunciar o jornalista por racismo. Nas redes sociais, a hashtag #ProcessaLudmilla foi uma das mais usadas no Brasil.

Em nota, a Record TV diz repudiar a conduta do seu ex-funcionário.

Confira abaixo a nota da RecordTV:

"A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no Balanço Geral DF. A Emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão."