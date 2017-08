Apresentador de TV desmaia ao vivo; veja vídeo 🎥

O apresentador Jorge Zortea, o Zico, da TV Conquista, afiliada da Record TV no Mato Grosso, passou mal ao vivo enquanto apresentava o programa Record nos Esportes do último sábado, 27. Logo após uma reportagem, Zico declarou que não estava bem e acabou desmaiando por conta de uma oscilação na pressão sanguínea.



"Eu preciso dizer que não estou bem. Estou bastante tonto. Ufa, está difícil, de verdade", disse o apresentador ao tentar continuar a comandar o programa. Ele passou a palavra para um dos convidados e logo em seguida desmaiou, sendo amparado por um assessor do Luverdense que também participava da atração.



À reportagem, a assessoria de imprensa da emissora confirmou que Zico ainda está internado, mas passa bem.