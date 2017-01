Apresentações inesquecíveis

Ao longo de 25 de estrada, a TNY colecionou vários grandes momentos. A abertura da turnê do Deep Purple, um dos maiores ícones do rock mundial, no Goiânia Arena, em 2004, está entre os primeiros. “Chegamos mais cedo no ginásio para acompanhar a passagem de som deles e ficamos impressionados com o profissionalismo e com a técnica. Eles começaram a tocar às 14 horas e duas horas depois entregaram o palco para o nosso ensaio no horário planejado. Foi um aprendizado legal”, recorda André Mols.

Outra apresentação foi em uma festa apenas para convidados na cerimônia do Grammy Latino, em 2005, em Los Angeles. O convite surgiu depois que o CD New Old Stock foi entregue ao presidente da Academia Latina, Gabriel Abaroa, por um amigo em comum do produtor e tecladista da TNY Marconi Henrique. Os goianos foram acompanhados durante toda estadia por um dos produtores do The Jackson 5, primeira banda da trajetória de Michael Jackson. “Recebemos depois uma carta de agradecimento”, cita Mols.

No currículo, ainda várias participações na cena regional, como no Canto da Primavera, no Fica e no BSB Blues Festival em Brasília. “São 25 anos de uma aventura muito enriquecedora. A nossa banda é algo significativo para a gente. Não é uma brincadeira, mesmo com nossos projetos paralelos, nunca foi deixada de lado. Além disso, o grupo só existe até hoje porque sempre tivemos muito apoio do nosso público”, comemora Mols.