Apresentação de música brasileira abarca diversificadas formas de amor

Recital

O recital Amar-te, do Mvsika! Centro de Estudo, será apresentado nesta terça-feira, no Teatro Sesi, às 20 horas. A obra é uma direção da bailarina e coreógrafa, Hérika Crosara, com a presença de cantores, músicos, artistas visuais e atores, durante a encenação. No repertório, músicas de artistas brasileiros como Villa Lobos, Cláudio Santoro, Geraldo Azevedo e Tom Jobim, que expressam o amor à arte e entre as pessoas em suas músicas. Ingressos: Doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Seleção - Canto da Primavera abre inscrições para shows em setembro

O 18º Canto da Primavera abre nesta terça-feira o período de inscrições para shows e concertos. Artistas e grupos interessados em participar da Mostra Nacional de Música terão até 10 de setembro para preencher a ficha de inscrição. O evento será em 27 de setembro a 1º de outubro e 4 a 8 de outubro, em Pirenópolis, promovido pela pasta estadual de Cultura. Este ano serão selecionados 30 artistas ou grupos. A lista dos contemplados será divulgada até 15 de setembro. Inscrições: www.seduce.go.gov.br/ cantodaprimavera.

Aula solidária - Centro de dança ensina ritmos de dança para arrecadação de alimentos

A bailarina Gisela Vaz, do Studio Dançarte, promove nesta terça-feira, a partir das 19 horas, uma aula solidária. O objetivo é arrecadar donativos para o Centro Espiritualista do Caminho. Mediante a doação de um quilo de alimento não perecível os interessados poderão participar de aula de forró e zouk, modalidades que têm atraído cada vez mais praticantes. Av. T-3, nº 2287, Setor Bueno. Informações: 3251-9190.

Artes visuais - Jorge Braga realiza palestra sobre relevância da charge

O chargista do O POPULAR, Jorge Braga, fará nesta terça-feira, palestra sobre a sua relação com a charge e a importância da caricatura para a imprensa. A apresentação, que terá diversos exemplos de trabalhos, alguns dos quais já foram publicados nas páginas do jornal, faz parte da Semana Agostiniana de Cultura 2017, direcionada para alunos da instituição. Entre os assuntos abordados estão o processo de criação das sátiras, com enfoque em redes sociais, além de ilustrações e histórias de charges.