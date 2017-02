Aprenda como postar fotos no Instagram pelo computador

O Instagram se tornou uma das principais ferramentas para quem gosta de compartilhar fotos pelo smartphone. Mas ultimamente os usuários começaram a questionar a versão para computadores, que não permite fazer novas publicações, nela o internauta só pode visualizar, curtir e comentar nas imagens que aparecem no feed.

No entanto, surgiram ao longo dos anos novos programas para ajudar a driblar essa questão. Um software chamado Gramblr funciona de forma gratuita, mas concede algumas vantagens especiais para quem quiser gastar algum dinheiro, como exposição de fotos na plataforma do programa para conseguir mais curtidas. No modo gratuito, ele permite a publicar ou programar postagens na rede social diretamente do computador.

É importante destacar que o software não é parceiro oficial do Instagram e funciona de forma independente. Há versões para o Mac OS X e Windows. Confira abaixo o passo a passo de como usar a novidade: