Aprenda como fazer o 2016 Best Nine com as suas fotos mais curtidas do Instagram

Fim de ano é sempre a mesma coisa: buscamos fazer um balanço do que foi bom e do que foi ruim, e assim nos planejamos para recomeçar tudo de novo no ano que está para chegar.

E nas redes sociais não é diferente. Quem usa o Instagram já deve ter notado que vários amigos estão postando uma montagem com várias fotos deste intenso ano de 2016. Trata-se do 2016 Best Nine. Essa ferramenta reúne, gratuitamente, e faz uma montagem com as nove fotos mais curtidas do seu feed do Instagram. Ele também mostra o número total de curtidas em todas as fotos de 2016.

Animou em fazer a sua retrospectiva de 2016 no Instagram? Saiba que é bem fácil! Para começar a ferramenta é gratuita. Para começar, acesse o site de um computador ou smartphone, digite seu ID do Instagram (o nome escolhido da sua conta) e clique em “Get”. Pode levar alguns minutos, mas, assim como foi neste ano, no fim dá tudo certo! Quando a imagem for gerada é preciso salvar e depois publicar.

É importante resaltar que o Best Nine do Instagram só está disponível para contas que sejam públicas, ou seja, contas em que não seja precisa uma aceitação prévia para que os usuários as possam seguir. No caso de ter uma conta privada, não poderá fazer este resumo das melhores fotos uma vez que tem este acesso restrito. A não ser que abra o seu perfil durante o processo.

Se quiser fazê-lo no Instagram, é recomendável que use o hashtag #bestnine e, se quiser mostrá-lo nas outras redes sociais (como o Facebook ou Twitter), terá apenas que clicar sobre os ícones das mesmas ou introduzir o link de forma manual no seu mural.

Este é o 2016 Best Nine do O Popular:

Este é o 2016 Best Nine do @jornal_opopular. Muito obrigado a todos pelos 904.340 likes neste ano! Que venha 2017! Clique no link do perfil e aprenda como fazer o seu 2016 Best Nine 👆🏼 #Instagram #2016BestNine #Fotos #Internet #OPopular Uma foto publicada por O Popular (@jornal_opopular) em Dez 30, 2016 às 9:42 PST



