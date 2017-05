Aprenda alguns comandos para brincar com o celular no fim de semana

Está sem programação para o final de semana e não sai do celular? Conheça as melhores funcionalidades do Google Now, o assistente pessoal do Google.

Para começar a brincadeira, é só dizer "Ok, Google". Se não funcionar, abra o aplicativo do Google, aperte o botão de microfone e dê comandos ao seu smartphone. Nós selecionamos 58 ações para você experimentar e passar o tempo, confira:

Ações:

"Abra [aplicativo]"

"Entre no site [nome do site]"

"Ligue para [nome do contato]"

"Envie uma mensagem para [contato]" (você também pode falar: "Envie uma mensagem pelo [aplicativo] para [contato]". Por exemplo: "Envie uma mensagem pelo WhatsApp para o Marcelo")

"Mande um e-mail para [contato]" (por padrão, o Google usa o Gmail)

"Marque um alarme para [horário]"

"Marque um timer para daqui a [tempo]"

"Me lembre de [fazer algo] [em algum horário] [em algum lugar]" (por exemplo: "Me lembre de ligar para o Marcelo amanhã às 10 da manhã", ou: "Me lembre de comprar manteiga quando eu estiver no supermercado". No primeiro caso, o lembrete fica vinculado ao horário; no segundo, à sua localização)

"Me mostre fotos de [local ou objeto ou pessoa]" (por exemplo: "Me mostre fotos da Kim Kardashian"; "me mostre fotos de Berlim"; "me mostre fotos de melancias quadradas")

Busca:

"[palavras chave]" (diga uma sequência de palavras e o Google pesquisará aquilo)

"Quando é/foi/vai ser [evento]?" (por exemplo: "Quando é o próximo jogo do Corinthians?" ou: "Quando foi a Segunda Guerra Mundial?" ou: "Quando vai ser a Páscoa?")

"O que significa [palavra]?" (o Google lerá para você a definição daquela palavra)

"De onde vem a palavra [palavra]?" (o Google lerá para você a melhor explicação que ele encontrar)

"O que significa [sigla]?" (por exemplo: "O que significa PMDB?")

"Como vai ser o tempo amanhã?" (frases parecidas, como "eu vou precisar de um guarda-chuva amanhã?", também funcionam)

"Qual o preço das ações da [empresa]?"

"Quanto está valendo o/a [moeda]?" (por exemplo: "Quanto está valendo o dólar?" ou "quanto está valendo a libra?")

"[cálculos matemáticos]?" (por exemplo: "Quanto é 15 vezes 3?", "quanto é 762.634 dividido por 734?")

"Quem é [pessoa famosa]? (por exemplo: "Quem é Barack Obama?")

"Quem fez [ação]?" (por exemplo: "Quem escreveu 'Dom Casmurro'?")

"Qual é a idade de [pessoa famosa]?"

"Quantos anos tem [monumento]?"

"Qual é a altura de [pessoa famosa]?"

"Qual é a altura de [prédio/monumento famoso]?"

"Como faz [receita]?" (por exemplo: "Como faz caipirinha?" ou: "Como faz feijoada?")

"Que som faz um [animal]?" (por exemplo: "Que som faz um gato?")

Navegação:

"Me mostre o caminho para [endereço]" (se tiver definido anteriormente o endereço da sua casa, por exemplo, você também pode simplesmente falar: "Me mostre o caminho para casa")

"Me mostre o mapa de [cidade, bairro ou região]"

"Onde fica o [serviço] mais próximo?" (por exemplo: "Onde fica a pizzaria mais perto daqui?" ou: "Onde fica o supermercado mais próximo de onde eu estou?")

"Onde fica o [lugar específico]?" (por exemplo: "Onde fica o estádio do Pacaembu?" ou: "Onde fica o mercado da Lapa?")

"Como eu faço para chegar em [lugar] de [meio de transporte]?" (por exemplo: "Como eu faço para chegar no Maracanã de ônibus?" ou: "Como eu faço para ir de bicicleta até o Flamengo?")

"A que distância fica [cidade, bairro, região ou lugar]?"

"Me mostre as atrações próximas daqui" (o Google mostrará lugares interessantes num raio de 5 quilômetros de onde você está)

Entretenimento:

"Contra quem o [time] vai jogar em seguida?" (mostra qual será o próximo jogo do time)

"Quanto foi o último jogo do [time]?"

"[nome de time ou de um jogador]" (isso fará com que o Google mostre informações básicas sobre um time ou jogador)

"Me mostre o trailer de [filme]"

"Me mostre um vídeo de [qualquer coisa]" (por exemplo: "Me mostre um vídeo de como se fabricam sapatos", "me mostre um vídeo de um casamento indiano", "me mostre um vídeo de alguém abrindo uma garrafa de cerveja com o suvaco". O Google pesquisará por vídeos disso no YouTube e mostrará os resultados mais relevantes)

"Toca música" (abre o seu aplicativo de música mais usado e inicia uma playlist aleatória)

"Toca [banda ou artista]" (às vezes não funciona com bandas ou artistas com nome em inglês)

"Programação do [nome do cinema]" (mostra os filmes e os horários que estão passando naquele cinema)

"Programação de [filme]" (mostra os horários e locais onde o filme está passando)

Dicas e truques:

"Me dê ideias de presente de [feriado ou data comemorativa]"

"What does the fox say?"

"Metrônomo" (ativa um metrônomo)

"O que é/ quais são os sintomas de [doença]?"

"Quantas calorias tem [quantidade] de [comida]?"

"Do a Barrel Roll"

Controle do smartphone:

"Tire uma foto"

"Ative a lanterna"

"Ligue o Wi-Fi/Bluetooth/NFC/GPS"

"Aumente/diminua o brilho da tela"

"Aumente/diminua o volume"

"Desative o som"

Viagem:

"Como se diz [frase] em [língua]?" (por exemplo: "Como se diz 'eu quero ir para casa' em inglês?" ou: "Como se diz 'onde fica o banheiro?' em japonês?")

"Que horas são em [cidade]?"

"Quanto vale [valor em uma moeda] em [outra moeda]?" (por exemplo: "Quanto dá 60 euros em reais?")

"Me mostre informações sobre meu voo" (se houver informações sobre seu voo no Gmail, o Google as lerá para você)