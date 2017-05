Aprenda a fazer uma torta trufada a partir de biscoito de chocolate no Comidaria 🎥

A receita desta sexta-feira (19) do Comidaria é para os amantes de um certo biscoito recheado de chocolate. Sem o recheio, ele vira a massa de uma deliciosa torta trufada que pode ser incrementada com frutas! A receita é do chef Adeyc Borges, da Sablé Patisserie. Confira a lista de ingredientes e o modo de preparo dessa sobremesa deliciosa:

Torta trufada com frutas

Ingredientes

200g de biscoito de chocolate esfarelado

100g de manteiga derretida

300g de chocolate branco puro derretido

200g de creme de leite

Frutas conforme o gosto (Usamos morangos e framboesas)

Modo de preparo (vídeo)