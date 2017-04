Aprenda a fazer um pudim de microondas no Comidaria

O Comidaria desta sexta-feira (7) traz uma das receitas mais rápidas e pedidas: o pudim de microondas! Entre o começo do processo de preparo e ele prontinho para comer são 10 minutos, e essa "invenção", que salva quem tem aquela "fome de doce" no meio da tarde, é do João Pedro Coutinho, do Receitas em 15 Segundos. Confira a lista de ingredientes e assista o vídeo do preparo:

Pudim de microondas

Ingredientes

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de água

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de leite condensado

1 ovo

Modo de preparo (vídeo)